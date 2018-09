Initiative kritisiert geplante Ausgaben für Katholikentag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach der Entscheidung zur Unterstützung eines möglichen Katholikentags 2024 in Erfurt sind die geplante Ausgaben dafür wieder in die Kritik geraten. "Der Katholikentag kann gerne kommen - aber wer die Musik, bestellt, soll sie bitte auch selbst zahlen", sagte Robert Scholz, Sprecher einer Erfurter Initiative, die sich an der Finanzierung des Großevents mit Steuergeldern stört.

"Uns geht es um die Neutralität des Staates - entweder müssen alle Religionen gleichermaßen unterstützt werden, oder gar keine", so Scholz. Die Initiative steht in Verbindung mit der Kunstaktion "11. Gebot", die regelmäßig gegen die staatliche Unterstützung von katholischen und evangelischen Kirchentagen protestiert.

Zwar hatte eine Mehrheit des Erfurter Stadtrates am Mittwochabend für die Ausrichtung des mehrtägigen Katholikentags und einen Zuschuss von 600 000 Euro gestimmt. Einige Ratsmitglieder bemängelten aber, dass es nicht die Aufgabe der Stadt sei, solche Veranstaltungen mitzufinanzieren. Die Grünen hatten vorgeschlagen, nur 300 000 Euro bereitzustellen. Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) sprach von einer Chance, Erfurt als weltoffen zu präsentieren.

Der Katholikentag gilt als größtes Laientreffen. Ob Erfurt den Zuschlag für 2024 erhält, will der Zentralrat der Katholiken am 23. November entscheiden.