Erfurt in Krämerbrückenfest-Wochenende gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Es gilt als das größte Altstadtfest Thüringens: Am Freitagabend hat das Krämerbrückenfest auf und um das namensgebende mittelalterliche Bauwerk in Erfurt begonnen. Zum Start bei warmen Temperaturen, aber wolkenverhangenem Himmel, führte das kinder- und Jugendtheater "Die Schotte" vor Eis schleckendem Publikum der Tradition entsprechend ein Stück über Till Eulenspiegel auf. Der Schalk soll Erzählungen zufolge einst in Erfurt einem Esel das Lesen beigebracht haben.

Bis zum Ende des Fests am Sonntag wird wieder viel Musik unterschiedlicher Stilrichtungen aus den Höfen und von den Plätzen der Altstadt erklingen. Parallel läuft auch wieder das New Orleans Music Festival 2019 mit mehreren Jazz-Künstlern. Auch der Mittelaltermarkt hinter der Krämerbrücke dürfte wieder Anzugspunkt für viele Besucher sein.

Für die Stadt ist das am Fest mit regelmäßig mehr als 100 000 Besuchern auch eine logistische Herausforderung: viel Technik muss aufgebaut, die Altstadt abgesperrt werden, Straßenbahnen fahren zusätzliche Touren und auch bei der Müllentsorgung muss mehr angepackt werden.