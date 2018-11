Erfurt erwartet 1,8 Millionen Besucher zu Weihnachtsmarkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Erfurts Innenstadt wird ab kommenden Dienstag wieder zur Anlaufstelle für Fans von Glühwein, Gebäck und Kunsthandwerk. 196 Stände von Händlern und Gastronomen bieten dann auf dem größten Weihnachtsmarkt Thüringens mit dem zentralen Platz vor der Kulisse aus Dom und Severikirche ihre Waren an. "Wir erwarten wieder etwa 1,8 Millionen Besucher", sagte Marktmeister Sven Kaestner am Mittwoch in Erfurt. Der Markt endet traditionell am 22. Dezember.

In diesem Jahr bewirbt sich Erfurt um den Titel des schönsten Weihnachtsmarkts Europas, wie Kaestner und Erfurts Kulturdirektor Tobias Knoblich sagten. Dazu kann jeder im Internet auf der Website der für ihre Tourismus-Rankings bekannten Organisation European Best Destinations abstimmen. Als Gewinner würde der Weihnachtsmarkt auf der Website und in sozialen Netzwerken beworben werden.