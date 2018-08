Änderungen im Gesetzentwurf zu Gemeindefusionen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die rot-rot-grüne Landesregierung will die zweite Runde der Gemeinde-Fusionen auf den Weg bringen. An dem bisherigen Entwurf habe es nach dem ersten Kabinettsdurchgang noch Änderungen gegeben, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Details wollen Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) und Kommunalstaatssekretär Uwe Höhn heute in der Erfurter Staatskanzlei bekannt geben. Das Gesetz zur ersten Etappe der Gemeindereform war vom Thüringer Landtag noch vor der Sommerpause beschlossen worden. Davon waren nach Angaben der Regierung 242 000 Thüringer betroffen. Nach dem Scheitern einer großen Gebietsreform mit einem Neuzuschnitt der Kreise setzt die Landesregierung auf freiwillige Gemeindefusionen.