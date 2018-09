22 Mieterstromprojekte in Thüringen geplant

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Das Interesse an Mieterstromprojekten, bei dem Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit Solarstrom vom Dach versorgt werden, steigt in Thüringen langsam. Für die Förderung werde jetzt auch das Landesprogramm Solar-Invest genutzt, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) in Erfurt. Ein erstes Projekt, das vom Land gefördert werde, sei eine 100 Quadratmeter große Solaranlage in Erfurt, die 30 Wohnungen und acht Gemeinschaftsräume mit Sonnenstrom versorgt. Sie sollte am Dienstag in Betrieb gehen. Nach Angaben des Umweltministeriums liegen 22 Förderanträge für Mieterstromanlagen über 247 000 Euro derzeit vor. Davon seien 12 bewilligt.