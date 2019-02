Wolf will neue Gespräche über Fusion Eisenach: Wartburgkreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Nach der vorerst geplatzten Fusion mit dem Wartburgkreis unternimmt Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) einen neuen Anlauf für ein Zusammengehen der Nachbarkommunen. Sie will dazu Gespräche mit Wartburgkreis-Landrat Reinhard Krebs (CDU) führen, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. Mit einem entsprechenden Antrag soll sich der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Dienstag (5. Februar) beschäftigen. Im Dezember war die erforderliche Mehrheit im Stadtrat für den Zusammenschluss der finanziell gebeutelten Stadt und dem sie umgebenden Kreis wegen eines Stimmenpatts nicht zustande gekommen.

Danach hatte die rot-rot-grüne Landesregierung ein mit 42 Millionen Euro dotiertes Gesetz zurückgezogen, über das eine freiwillige Fusion der Stadt Eisenach mit dem Wartburgkreis unterstützt werden sollte. Es gehe darum, die volle finanzpolitische Souveränität der Stadt mittel- und langfristig wiederherzustellen, heißt es in dem Beschlussentwurf. "Die Fusion mit dem Wartburgkreis ist hierfür eine geeignete Maßnahme."

Eisenach ist finanziell angeschlagen und ist auf Zuwendungen aus einem Hilfsfonds des Landes angewiesen. Der Wartburgkreis hatte der geplanten Fusion bereits vor längerer Zeit zugestimmt.