Gesetzesentwurf zur Fusion mit Wartburgkreis

Eisenach (dpa/th) - Die Einwohner Eisenachs können sich ab dem 15. Oktober über den Gesetzesentwurf zur Fusion mit dem Wartburgkreis informieren und ihre Meinungen dazu einreichen. Bis zum 9. November sei der Entwurf zur freiwilligen Neugliederung im Bürgerbüro der Stadt ausgelegt, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Die Hinweise und Anregungen können schriftlich mit Namen und Adresse direkt im Bürgerbüro abgegeben werden. Die Stellungnahmen werden von der Stadtverwaltung an das Innenministerium weitergeleitet. Am 1. November ist zudem eine Einwohnerversammlung geplant.

Die rot-rot-grüne Regierungskoalition hat dem Landtag einen Gesetzentwurf vorgelegt, der das Zusammengehen von Eisenach und dem Wartburgkreis ermöglichen soll. Die Regelung sieht unter anderem Zahlungen in Höhe von 42 Millionen Euro für die Strukturreform in Südwestthüringen vor. Die geplante Fusion wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Der Wartburgkreis hat der Fusion bereits zugestimmt, die Stadt Eisenach will aber erst Anfang Dezember endgültig entscheiden. Der Zusammenschluss soll dann Anfang 2019 vollzogen werden.