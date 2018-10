Steuerzahlerbund mobilisiert gegen Straßenbaubeiträge in NRW

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Bund der Steuerzahler fordert, Grundstückseigentümer in Nordrhein-Westfalen von Abgaben für den Straßenausbau zu befreien. Der Landesvorsitzende Heinz Wirz will die Bürger heute in Düsseldorf zu einer entsprechenden Volksinitiative aufrufen.

Derzeit werden Grundstückseigentümer in NRW an den Kosten beteiligt, wenn das Straßennetz erneuert, erweitert oder verbessert wird. Rechtsgrundlage dafür sind das Kommunalabgabengesetz NRW und die Satzungen der Kommunen.

Der Steuerzahlerbund möchte, dass das Land den Kommunen künftig zweckgebundene Zuweisungen für die Instandhaltung und Erneuerung der Straßen zur Verfügung stellt. Grundstückseigentümer könnten dadurch seinen Angaben zufolge um bis zu mehrere Zehntausend Euro entlastet werden.

In mehreren Bundesländern gibt es die Abgabe nicht oder nicht mehr. Zuletzt hatte Bayern den unbeliebten Obolus rückwirkend zum Jahresbeginn 2018 abgeschafft. Auch in anderen Ländern formiert sich Widerstand gegen die Abgabe; so wurde kürzlich etwa in Sachsen-Anhalt eine Volksinitiative gestartet.