Dresden vergibt Preise an herausragende Wissenschaftler

Dresden (dpa) - Die Stadt Dresden hat herausragende Forscher mit ihrem Wissenschaftspreis ausgezeichnet. Der "Dresden Exzellenz Award" ist mit insgesamt 30 000 Euro dotiert und wurde am Samstag zum zweiten Mal vergeben. Prämiert wurden je eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit, eine Promotion und eine Habilitation, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Wissenschaftspreise seien eine wichtige Geste der Wertschätzung an die Absolventinnen und Absolventen sowie an die Hochschulen, erklärte Ministerin Eva-Maria Stange (SPD).

Ausgezeichnet wurden eine Bachelorarbeit zur Evaluation des Jugend-Beratungs-Centers Dresden, eine Masterarbeit zur Elektromobilität in der Landeshauptstadt, eine Promotion zu organischen Sensoren sowie eine Habilitation innerhalb des Exzellenz-Clusters "Physik des Lebens" an der TU Dresden.