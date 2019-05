Dresden beteiligt Bürger an Kulturhauptstadt-Bewerbung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Stadt Dresden will ihre Bewerbung um den Titel "Kulturhauptstadt Europas 2025" Ende September abgeben. Zum Auftakt der "heißen Phase" wurde am Freitag eine Kampagne vorgestellt, bei der Elbestädter ihr persönliches Bild ihrer Heimat auf Postkarten beschreiben sollen. "Wir wollen dem Begriff auf den Grund gehen", sagte Kulturbürgermeisterin Annekathrin Klepsch (Linke). Zudem können die Dresdner mit dem Bewerbungsmotto "Neue Heimat" spielen und Variationen schaffen.

"Wir befinden uns aktuell in der wichtigsten Phase der Bewerbung", sagte Kurator Michael Schindhelm. Eine Reihe von Veranstaltungen soll bis Jahresende auch einen Vorgeschmack auf das Kulturhauptstadtjahr 2025 geben und Themen der Bewerbung widerspiegeln. So werden im Sommer Stipendien für internationale Journalisten, Blogger, Schriftsteller und Künstler vergeben, es gibt "Kinokaraoke" mit Kultfilmen unter freiem Himmel und Architekt Rem Koolhaas eröffnet mit dem Thema "Krise und Zukunft des urbanen Raums in Europa" eine internationalen Redenreihe. Dazu kommt eine Ausstellung und Performance "Neue Heimat Dresden 2025".

Sachsens Landeshauptstadt bereitet sich seit 2016 auf die Bewerbung vor und wird ihre Ideen und Konzepte im Dezember der Jury präsentieren, die daraufhin eine Vorauswahl trifft. Mitbewerber sind auch Chemnitz und Zittau. Die endgültige Entscheidung fällt bis Ende Oktober 2020.