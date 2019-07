Schnelleres Internet kommt nach Dessau-Roßlau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Rund 5800 Haushalte und mehr als 1100 Unternehmen in Dessau-Roßlau profitieren künftig von schnellerem Internet. Am Montag (11.00 Uhr) soll das neue Breitbandnetz offiziell in Betrieb genommen werden, wie das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung in Magdeburg mitteilte. In den vergangenen Monaten investierte eine Tochter der Stadtwerke rund neun Millionen Euro in den Breitbandausbau. Bund und Land förderten das Vorhaben mit knapp 870 000 Euro. Künftig sollen 11 Stadtteile und 19 Gewerbegebiete in der Stadt von dem neuen, leistungsfähigen Netz profitieren.