Erstes digitales Messnetz für Luftqualität in Darmstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Beim Bau des ersten digitalen Messnetzes in Deutschland zur Messung der Luftqualität setzen die Stadt Darmstadt und die Deutsche Telekom auf smarte Technologie. Am Montag stellten Vertreter der Stadt und des Unternehmens in Darmstadt den ersten von insgesamt Messpunkten vor. Das digitale Messnetz wird bis Ende 2019 erprobt. Mittelfristig soll es die bereits vorhandenen Messpunkte des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) ergänzen und für deutlich mehr Daten sorgen. In Darmstadt sollen von Juni an zwei Straßen für ältere Dieselfahrzeuge gesperrt werden.

"Mit dem Messnetz der Telekom können wir an mehr Messpunkten und in Echtzeit die Luftqualität in Darmstadt überwachen", sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch. Die Sensoren der Messpunkte erfassen den Angaben zufolge die Schadstoffe Stickstoffdioxid, Stickstoffmonoxid und Ozon sowie Feinstaub. Bei der Entwicklung des Messsystems gelang es den Experten, die notwendige Infrastruktur von der Größe eines Containers auf eine kleine Säule zu reduzieren. Diese Technik wird an den bestehenden Gehäusen der Telekom verbaut und vernetzt.

Nach Telekom-Angaben könnten die derzeit bestehenden rund 500 Luftgütemessstationen im Bundesgebiet durch das Messnetz der Telekom um bis zu 90 000 Messstandorte ergänzt werden. Damit die Technologie das bisherige Messnetz ergänzen könne, werde der TÜV Rheinland mit einer Zertifizierung beauftragt, hieß es.