Kommunen - Darmstadt

Darmstadt (dpa/lhe) - Das Projekt "Digitalstadt Darmstadt" hat aus Sicht der Organisatoren die südhessische Kommune nach knapp einem Jahr auf positive Weise verändert. "Wir erleben, dass die Vernetzung unterschiedlicher Bereiche in der Kommunalverwaltung zunimmt. Die Entwicklung ist nachhaltig", sagte José David da Torre Suárez, Geschäftsführer der zu diesem Zweck gegründeten Gesellschaft, am Donnerstag in Darmstadt. Bei dem zwei Jahre dauernden Projekt soll die Stadt modellhaft vorführen, wie sich Kommunen mithilfe der Digitalisierung neu organisieren können. Dem Geschäftsführer zufolge bleibt die mittlerweile angewendete digitale Technik nach der Projektphase im Alltag der Stadtverwaltung bestehen.

Beispiele für Anwendungen gibt laut Geschäftsführer mittlerweile einige. So messen Sensoren beispielsweise, wie stark einige Altglas- oder Altpapiercontainer in der Stadt gefüllt sind. Auch kämen spezielle Sensoren beim Hochwasser- und Umweltschutz zum Tragen. So werden an einem Abwasserkanal in Darmstadt bereits Wasserstand, Strömung und Belastung durch Chemikalien gemessen, weitere sollen folgen. Auch der Dialog zwischen Stadt und Bürgern soll vereinfacht werden, beispielsweise durch digitale Anmeldungen.

Die Gesellschaft "Digitalstadt Darmstadt" soll nach Angaben des Geschäftsführers auch nach der zwei Jahre währenden Projektzeit weitergeführt werden. Das hänge aber von den Geldgebern ab. Aktuell finanziert sich die Gesellschaft durch etwa zehn Millionen Euro vom Land Hessen. Die Stadt Darmstadt gibt eine Million Euro hinzu; zudem unterstützen Unternehmen des Branchenverbands Bitkom den Umbau der Stadt mit Sachleistungen in Millionenhöhe.