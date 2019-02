Gasthof in Dahn soll Bücherei werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dahn (dpa/lrs) - In der Diskussion über den möglichen Erwerb eines langjährigen Gasthofs in Dahn durch einen NPD-Funktionär will die südwestpfälzische Stadt die Immobilie kaufen und als Bücherei nutzen. Falls der potenzielle Käufer wie angekündigt vom Vertrag zurücktrete, stünde dem Erwerb des Gebäudes durch den Stadtrat formell nichts mehr im Wege, sagte Bürgermeister Alexander Fuhr (SPD) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Kommune plant eine grundlegende Sanierung des Anwesens von 1906. An den Kosten von fast 750 000 Euro will sich Fuhr zufolge auch das Innenministerium beteiligen.

Berichte über das Interesse eines NPD-Funktionärs an dem Gasthof hatten in der Region für Unruhe gesorgt. Der Politiker wollte in dem Gebäude unter anderem "Pfälzer Heimatabende" organisieren. Die Stadt hatte daraufhin erwogen, ein Vorkaufsrecht zu erwirken. Dies ist nun wohl unnötig, da der Interessent einen Rückzieher angekündigt hat.