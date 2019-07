Cottbus bei digitalen Modellprojekten "Smart Cities" dabei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa/bb) - Das Bundesinnenministerium will digitale Strategien für das Stadtleben der Zukunft entwickeln und hat dabei auch Cottbus als Förderpartner. Damit diese erprobt werden können, hatte es Städte, Kreise und Gemeinden dazu aufgerufen, sich an einem gemeinsamen Projekt zu beteiligen. Nun stehen die ersten Partner der "Modellprojekte Smart Cities" fest: Nach Angaben des Ministeriums vom Mittwoch wurden in der Kategorie "Großstädte" Solingen, Ulm und Wolfsburg ausgewählt, in der Kategorie "Mittlere Städte" waren es Cottbus, Gera und Kaiserslautern.

Cottbus hat nach Angaben der Stadt bereits eine Strategie "Digitale Stadt" und führte in seiner Bewerbung für die "Smart Cities" Projekte aus den Bereichen Mobilität, Gesundheit, Bildung, Energie, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Verwaltung auf. Beantragt waren Fördermittel von bis zu 15 Millionen Euro. Der Bund will laut Ministerium über zehn Jahre in vier Staffeln insgesamt rund 50 Modellprojekte mit etwa 750 Millionen Euro fördern.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte: "In der Stadt trifft die Digitalisierung auf das Leben der Menschen und verändert unseren Alltag - wir kaufen zunehmend in Online-Shops statt in Geschäften, teilen Fahrzeuge und sind mit dem Smartphone ganz anders unterwegs." Für Chancen und Herausforderungen, die sich daraus ergeben, seien zukunftsfähige Konzepte nötig. "Die ersten geförderten Projekte zeigen dabei eindrucksvoll, wie der digitale Wandel einer Stadt zum Nutzen der Menschen vor Ort gestaltet werden kann."