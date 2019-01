Sechs Kandidaten bei Landratswahl in Coburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Coburg (dpa/lby) - Im oberfränkischen Landkreis Coburg wird am Sonntag ein neuer Landrat gewählt. Rund 71 000 Menschen sind an die Urnen gerufen, um einen Nachfolger für Michael Busch (SPD) zu finden. Er war aus dem Amt ausgeschieden, nachdem er im Oktober in den Landtag gewählt worden war. Sein Stellvertreter ist Rainer Mattern (CSU), der den Landkreis derzeit vertritt.

Zur Wahl stellen sich sechs Kommunalpolitiker. Gute Erfolgsaussichten hat unter anderem der Kandidat der CSU, Sebastian Straubel, der von dem Wählerbündnis Landvolk unterstützt wird. Auch Martin Stingl (SPD) und Christian Gunsenheimer (Freie Wähler) werden gute Chancen auf das Amt eingeräumt. Im Rennen sind außerdem Martin Truckenbrodt (ÖDP), Dagmar Escher (Grüne) und Michael Höpflinger (AfD).

Erwartet wird, dass keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen direkt erreicht und es eine Stichwahl gibt. Diese würde am 10. Februar stattfinden.