Wegen Rekordsommer: Landesgartenschau mit Besucherminus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Burg (dpa/sa) - Die vierte Landesgartenschau in Burg geht mit einem deutlichen Besucherminus zu Ende. Wegen extremer Hitze und Trockenheit an mehr als 100 von 170 Veranstaltungstagen seien nur 300 000 statt der kalkulierten 450 000 Besucher gekommen, sagte Erhard Skupch, Geschäftsführer der Landesgartenschau Burg GmbH am Samstag, dem vorletzten Tag der dezentralen Blumen- und Stadtschau. Sie war am 21. April eröffnet worden. Das Besucherdefizit habe sich auch auf den Finanzplan ausgewirkt, hieß es. Die Stadt habe Geld nachgezahlt, um die Zahlungsfähigkeit der GmbH aufrecht zu erhalten, sagte Bürgermeister Jörg Rehbaum (SPD). "Wir haben die GmbH mit 2,3 Millionen Euro ausgestattet und etwa eine Million Euro nachgeschossen", sagte Rehbaum.

Die Landesgartenschau in der "Stadt der Türme" stand unter dem Motto "... von Gärten umarmt". Burg hatte sich 2011 für die Schau beworben und 2012 den Zuschlag erhalten. 2022 steht die fünfte Landesgartenschau in Bad Dürrenberg an.