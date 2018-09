Landesgartenschau muss Besucherminus verkraften

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Burg (dpa/sa) - Zu lange zu heiß: Die in zwölf Tagen zu Ende gehende Landesgartenschau in Burg haben deutlich weniger Menschen besucht als kalkuliert. "Wir werden unterm Strich etwa 300 000 Besucher haben", sagte der Geschäftsführer der Landesgartenschau Burg GmbH, Erhard Skupch, der Deutschen Presse-Agentur. Alleiniger Grund sei der extreme Sommer. Zur Eröffnung am 21. April waren die Verantwortlichen von einer Gesamtbesucherzahl von rund 450 000 ausgegangen. "Diese Marke erreichen wir auf keinen Fall", sagte Skupch. Die Gartenschau läuft noch bis 7. Oktober unter dem Motto "... von Gärten umarmt". Aktuell seien das GmbH-Team und die Stadt mit der Umsetzung des Nachnutzungskonzepts für das Gelände befasst.