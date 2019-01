Büdinger Stadthalle künftig tabu für Parteien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Büdingen (dpa/lhe) - Die Büdinger Stadthalle ist künftig für Parteiveranstaltungen tabu. Die Stadtverordnetenversammlung stimmte am Freitagabend für eine entsprechende Satzungsänderung, wie Bürgermeister Erich Spamer (Freie Wähler) mitteilte. Damit sollen sämtliche Parteien die Halle nicht mehr für ihre Veranstaltungen mieten können. Mit dem Schritt will die Wetterau-Kommune allerdings vor allem Treffen der rechtsextremen NPD verhindern, die in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen sowie für Unruhe in der Stadt gesorgt hatten.

Die Stadt versuchte immer wieder, derartige Treffen zu verhindern. Sie scheiterte aber regelmäßig an den Gerichten, die auf das Gleichbehandlungsgebot verwiesen.

Büdingen gilt als eine Hochburg der NPD in Hessen. Bei der Kommunalwahl 2016 kam die Partei auf 10,2 Prozent der Stimmen.