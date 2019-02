Kommunen - Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Bequem soll er sein, stabil, preisgünstig, schick und zudem ökologisch und sozial verträglich hergestellt: der Arbeits- und Sicherheitsschuh. Unter dem Titel "So wird ein Schuh draus - Faire Schuhe für Kommunen" kündigte die Senatsbehörde für Finanzen am Donnerstag den bundesweit ersten Herstellerkongress für Arbeits- und Sicherheitsschuhe am 19. Februar in Bremen an. 60 Fachleute aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft aus dem gesamten Bundesgebiet diskutieren dann mit Vertretern von Schuhfabriken und -importeuren über das Thema. Hintergrund: Bremen will die Beschaffung der Schuhe 2020 für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ausschreiben.