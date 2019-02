Gemeinwohl als Bilanzziel: Drei Orte im Norden ausgezeichnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Breklum (dpa/lno) - Sozial, gerecht und nachhaltig: Die Gemeinden Bordelum, Breklum und Klixbüll in Nordfriesland sind die ersten Gemeinden im Norden Deutschlands, die für ihre Gemeinwohlbilanzen ein Testat der Initiative Gemeinwohl Ökonomie (GWÖ) erhalten. Die Zertifikate sollten am Mittwochabend in einer Feierstunde in Breklum von GWÖ-Gründer, dem österreichischen Publizisten Christian Felber, überreicht werden. Um ein solches Zertifikat zu erhalten, wird unter anderem die "ethische Performance" der wirtschaftlichen Aktivitäten der Kommune analysiert.

Allein durch die Erstellung des Gemeinwohl-Berichtes sei das Bewusstsein für die ökologische und soziale Verantwortung der Gemeindevertretung gestärkt worden, sagte Klixbülls Bürgermeister Werner Schweizer. Für ihn ist die GWÖ vor allem ein gutes Hilfsmittel, um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen umzusetzen. Dazu gehören etwa preiswerte und saubere Energie, Gleichstellung von Mann und Frau sowie Klimaschutz.

Nordfrieslands Landrat Dieter Harrsen begrüßte die Aktivitäten der drei Gemeinden - auch mit Blick auf das Ziel des Kreises, bis 2020 der klimafreundlichste Kreis Deutschlands zu werden. "Ich freue mich sehr über die Initiative der Gemeinden Bordelum, Breklum und Klixbüll und ermuntere auch andere Kommunen, sich mit dem breiten Themenfeld Nachhaltigkeit und Gemeinwohl-Bilanzierung auseinanderzusetzen."

Die GWÖ versteht sich als Marktwirtschaft, die nicht auf Gewinnstreben und Konkurrenz beruht, sondern Werte wie Gerechtigkeit, Menschenwürde, Nachhaltigkeit oder etwa Umweltschutz betont.