Oberbürgermeister warten seit Wochen auf Antwort von Merkel

Bielefeld (dpa/lnw) - Drei Oberbürgermeister in Nordrhein-Westfalen warten laut der Zeitung "Neue Westfälische" seit Wochen vergeblich auf eine Antwort aus dem Kanzleramt. Die Stadtoberhäupter hatten sich vor mehr als vier Wochen mit einem Brief an Angela Merkel gewandt. Henriette Reker (parteilos) aus Köln, Thomas Geisel (SPD) aus Düsseldorf und Ashok Sridharan (CDU) aus Bonn hatten angeboten, "in Not geratene Geflüchtete" in ihren Städten aufzunehmen. In dieser Woche hat sich auch Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) der Initiative angeschlossen.

Wie alle drei Städte am Rhein der "Neuen Westfälischen" (Freitagausgabe) bestätigten, hat keiner der Bürgermeister bisher eine Antwort der Bundesregierung erhalten. Auf die Nachfrage im Kanzleramt in Berlin antwortete ein Regierungssprecher der Zeitung, zu Offenen Briefen äußere man sich nicht öffentlich.