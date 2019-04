Sanierung von Sport- und Jugendstätten: Elf Millionen Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Schwerin (dpa/mv) - Mehrere Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern können vom Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" profitieren. Für sieben Kommunen stünden bis 2023 mehr als elf Millionen Euro zu Verfügung, teilten die Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg (CDU) und Sonja Steffen (SPD) am Mittwoch mit. Den größten Brocken bekomme mit 3,5 Millionen Euro Güstrow für die Sanierung des Freizeitbads Oase.

Röbel erhalte für die Sanierung des Grundschul- und Begegnungszentrums knapp 2,3 Millionen, Wismar für die Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle 1,9 Millionen und Zarrentin für den Ausbau des Sportplatzes 1,1 Millionen Euro. Auch Malchin, Malchow und Neubukow kommen den Angaben zufolge in den Genuss von jeweils mehrere 100 000 Euro.

"Wir freuen uns, dass in Mecklenburg-Vorpommern in besonderem Maße kleinstädtische Kommunen aus dem ländlichen Bereich ausgewählt wurden", sagten Rehberg und Steffen. In dem Fördertopf liegen den Angaben zufolge insgesamt rund 300 Millionen Euro.