Oliver Krischer will Amt in Städteregion Aachen

Aachen (dpa/lnw) - Oliver Krischer, Grünen-Fraktionsvize im Bundestag, will Chef der Städteregion Aachen werden. Der Kreisvorstand der Partei nominierte den Bundestagsabgeordneten aus Düren nach eigenen Angaben am Freitag für die Wahl des Städteregionsrates. Er soll am 6. September bei einer Mitgliederversammlung als Kandidat aufgestellt werden. Der erste Chef des Teilzusammenschlusses von Stadt und früherem Kreis Aachen, Helmut Etschenberg (CDU), hört mit 71 Jahren frühzeitig zum Ende des Jahres auf. Sein Nachfolger wird am 4. November gewählt. "Aachener Zeitung" und "Aachener Nachrichten" hatten zunächst berichtet.