Autor Stefan Hornbach neuer Burgschreiber in Beeskow

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Beeskow (dpa/bb) - Der Berliner Schriftsteller Stefan Hornbach ist zum diesjährigen Burgschreiber in Beeskow (Oder-Spree) ernannt worden. Er erreiche mit seinen Texten Menschen unterschiedlicher Generationen, ob im Theater oder im Rahmen szenischer Lesungen, teilte die Burg Beeskow am Freitag mit.

Stefan Hornbach lebt in Berlin und arbeitet den Angaben zufolge im Theater- und Filmkollektiv "Kollektiv Eins" in Leipzig, Chemnitz und Wien. Sein Amt tritt Hornbach am 11. Oktober mit einer Lesung an. In Beeskow möchte er einen Roman abschließen.

Das Amt des Burgschreibers wird alljährlich für die Dauer von fünf Monaten verliehen. Die Stipendiaten erhalten monatlich 1000 Euro und können auf der Burg Beeskow wohnen.