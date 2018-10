Lager für medizinisches Cannabis in Bad Bramstedt genehmigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Bramstedt (dpa/lno) - Das seit Anfang 2018 geplante Lager für medizinisches Cannabis in Bad Bramstedt kann gebaut werden. Der Kreis Segeberg habe bereits Anfang September die Baugenehmigung erteilt, sagte eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch. Bauherrin des streng gesicherten Lagers ist die kanadische Firma Nuuvera mit einer Niederlassung in Hamburg. Sie hatte bereits Anfang 2018 ein Gebäude in einem Gewerbegebiet der Stadt gekauft, das jetzt entsprechen umgebaut werden soll. In das Genehmigungsverfahren war nach Angaben des Kreises auch die Bundesopiumstelle eingebunden. Zuvor hatte der NDR über die Baugenehmigung berichtet.