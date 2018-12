Wartburgkreis will notfalls gegen Gemeindefusion klagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Salzungen (dpa/th) - Der Wartburgkreis will notfalls gegen einen Wechsel der Stadt Kaltennordheim in den Landkreis Schmalkalden-Meiningen klagen. Das kündigte der Landrat des Wartburgkreises, Reinhard Krebs (CDU), am Mittwoch in Bad Salzungen an. Die Klage gegen das Gemeindeneugliederungsgesetz sei bereits vorbereitet, hieß es in einer Mitteilung des Kreises. Der bisherige Gesetzentwurf sieht vor, dass Kaltennordheim der neue Sitz der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Hohe Rhön wird und damit auch in den südlicheren Landkreis wechselt. Krebs sieht die Pläne hingegen "äußerst kritisch", wie es in der Mitteilung hieß.

Nach dem Scheitern einer großen Gebietsreform im vergangenen Jahr, bei der Thüringer Landkreise einen neuen Zuschnitt bekommen hätten, setzt die rot-rot-grüne Landesregierung auf freiwillige Fusionen von Gemeinden. Ein erstes Gesetz zur Neugliederung wurde bereits vom Landtag beschlossen. Das Thema soll auch am Donnerstag im Innen- und Kommunalausschuss besprochen werden.