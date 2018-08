Fans freuen sich auf Elvis' Rückkehr als Bronzestatue

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Der "King" kehrt zurück: Musik-Legende Elvis Presley (1935-1977) soll künftig als lebensgroße Bronzestatue auf einer Brücke in Bad Nauheim stehen. Und zwar genau an der Stelle, wo er während seiner Militärzeit in Uniform am Geländer lehnte. Von der Szene existiert ein Foto, das vermutlich im Frühjahr 1959 entstand.

"Unsere Idee war, ihn genau hierher zurückzubringen", sagt Meike Berger, die das Projekt zusammen mit Angela Storm initiiert hat. Beide gehören dem Verein Elvis-Presley-Gesellschaft an und sind große Elvis-Fans. Die Statue soll mit Spenden finanziert werden.

Die Wetterau-Stadt ist begeistert von dem Fan-Projekt - und der Zeitpunkt dafür ist günstig. Denn im kommenden Jahr steht die Sanierung der Fußgängerbrücke an, wie Bürgermeister Klaus Kreß (parteilos) berichtet. Dabei solle auch das Geländer nach dem historischen Vorbild neu gestaltet werden. Elvis lehnte an einer Brüstung mit Schnörkeln, heute besteht diese aus Längsstreben.

Die Statue werde eine Bereicherung für die Stadt und ein "geniales Fotomotiv" sein, meint der Rathauschef. "Die Menschen werden hier gerne hinkommen und sich mit Elvis fotografieren lassen."

Die Initiatorinnen sammeln nun Spenden, unter anderem auf dem "European Elvis Festival", das Bad Nauheim an diesem Wochenende (17. bis 19. August) feiert. Die beiden Frauen hoffen, innerhalb eines Jahres die benötigten rund 18 000 Euro zusammen zu haben. Über die Aktion hatte zuvor die "Wetterauer Zeitung" berichtet.

Elvis Presley war von Oktober 1958 bis März 1960 als Soldat in Friedberg stationiert. Der US-Musiker ("In the Ghetto") lebte während dieser Zeit im benachbarten Bad Nauheim.