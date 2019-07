Elvis wird in Bad Nauheim zum Ampelmännchen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Elvis Presley als Ampelmännchen: Die Silhouette des legendären US-Musikers (1935-1977) ziert künftig eine Fußgängerampel in Bad Nauheim. Das sei eine Anregung von Fans gewesen, die die Stadt aufgegriffen habe, berichtete Kerstin Schneekloth von der Bad Nauheimer Stadtmarketing- und Tourismus-Gesellschaft. Die Ampel wird heute um 14 Uhr eingeweiht.

Die Wetterau-Stadt hält gerne die Erinnerung an Presley ("In the Ghetto") wach, denn der Sänger war von Oktober 1958 bis März 1960 als Soldat im benachbarten Friedberg stationiert und wohnte während dieser Zeit in Bad Nauheim. Ein bisschen konkurrieren die Nachbarstädte um den "King of Rock'n'Roll": So hat Friedberg bereits mehrere Ampeln im Elvis-Look: Seit Dezember zeigt das rote Signal den Sänger stehend am Mikro. Bei Grün vollführt er seinen berühmten Hüftschwung.

In Bad Nauheim werden andere Motive zu sehen sein, kündigte Schneekloth an: "Unser Elvis bekommt eine Gitarre in die Hand."