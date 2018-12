Innenstädte erleuchten in der Weihnachtszeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Zu Weihnachten geben die Lichttechniker in den Innenstädten alles und illuminieren Gassen und Plätze, was das Zeug hält. Dabei setzen große bayerische Städte fast ausnahmslos auf energieeffiziente LED-Lampen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Das gilt in München etwa für den Christkindlmarkt am Marienplatz - mit Ausnahme des Christbaums. Beim Nürnberger Christkindlesmarkt werden ebenso wie in Augsburg ausschließlich LED-Leuchten verwendet. Auf dem Augsburger Christkindlesmarkt fielen daher im vergangenen Jahr nur rund 550 Euro an Stromkosten an.