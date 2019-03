Erfahrungen des Ilm-Kreises mit Kommunalisierung gefragt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Arnstadt (dpa/th) - Die Entscheidung des Ilm-Kreises, Aufgaben wie die Abfallentsorgung kommunalen Unternehmen zu übergeben, ist deutschlandweit auf Interesse gestoßen. Wie Landrätin Petra Enders sagte, werden Vertreter des Kreises wegen ihrer Erfahrungen mit der Kommunalisierung in den Jahren 2014 und 2015 immer wieder auf Fachtagungen eingeladen. Auch kämen Kommunen direkt auf den Kreis zu, um nach der Expertise in diesem Bereich zu fragen, sagte die den Linken nahe stehende Politikerin der dpa. Zudem werde die derzeit laufende Kommunalisierung des Busverkehrs im Kreis mit Interesse bis in die Bundesebene verfolgt.

Der Ilm-Kreis hatte vor etwa vier Jahren die Abfallentsorgung an ein kommunales Unternehmen übergeben. Damit verhinderte der Kreis, dass diese Leistung europaweit ausgeschrieben werden musste.