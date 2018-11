Städteregionsratswahl in der Aachener Region hat begonnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen (dpa/lnw) - In der Region Aachen hat am Sonntag die Wahl zum Städteregionsrat begonnen. Dabei sind rund 440 000 Wahlberechtigte aus dem Städte-Verbund aufgerufen, ihre Stimme in mehr als 400 seit dem Morgen geöffneten Wahllokalen abzugeben. Der bisherige Chef Helmut Etschenberg (CDU) hört mit 71 Jahren aus persönlichen Gründen zu Beginn des nächsten Jahres auf. Die einzige Städteregion in Nordrhein-Westfalen ist ein Teilzusammenschluss von Stadt und dem früherem Kreis Aachen. Zur Wahl stehen sechs Kandidaten. Den Kandidaten von CDU, SPD und Grünen werden die größten Chancen eingeräumt.

Sollte am Sonntag keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erreichen, wird es am 18. November eine Stichwahl geben. Die Wahlbeteiligung 2014 lag im ersten Wahlgang bei 52 Prozent, bei der Stichwahl bei gut 22 Prozent.