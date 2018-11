Bürger wählen Städteregionsrat Aachen in Stichwahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen (dpa/lnw) - Die Bürger in der Städteregion Aachen wählen an diesem Sonntag den neuen Städteregionsrat in einer Stichwahl. Die Kandidaten von CDU, Tim Grüttemeier, und SPD, Daniela Jansen, holten im ersten Wahlgang vor zwei Wochen die meisten Stimmen und stehen damit erneut zur Wahl. Dazu sind 440 000 Wahlberechtigte aus dem Verbund mit zehn Kommunen aufgerufen. Der bisherige Chef Helmut Etschenberg (CDU) hört mit 71 Jahren aus gesundheitlichen Gründen zum Ende des Jahres auf. Die einzige Städteregion in Nordrhein-Westfalen ist ein Teilzusammenschluss der Stadt mit dem früheren Kreis Aachen.