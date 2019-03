CDU-Fraktionschef für Bildungsschwerpunkt im Doppeletat

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart plädiert für einen bildungspolitischen Fokus im Doppeletat des Landes für 2020/21. Zwar räumte er ein: "Die konjunkturelle Entwicklung wird sich eintrüben, die Anzeichen sind da." Deshalb werde der Doppeletat eine große Herausforderung. "Aber klar ist, dass wir in Bildung investieren müssen." Die Grünen sind indes noch zurückhaltend. Sie verweisen darauf, dass die Spielräume im neuen Etat gering seien.

Reinhart meinte, nötig seien vor allem Grundschullehrer. "Wir müssen hier die Ausbildungskapazitäten noch weiter erhöhen." Auch müsse geklärt werden, warum die Abbrecherquote bei angehenden Grundschullehrern angestiegen sei und nun bei rund 45 Prozent liege. Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld seien die Berufsschulen. "Es bringt nichts, wenn jeder Einsteins Relativitätstheorie beherrscht, aber fast niemand mehr einen Wasserhahn reparieren kann", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen uns also die Frage stellen, wie wir auch die duale Berufsausbildung weiter stärken können."

Die grün-schwarze Landesregierung will den neuen Etat in diesem Jahr aufstellen und durch den Landtag bringen. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte jüngst erklärt, dass sie in Baden-Württemberg bis 2030 einen Bedarf von rund 10 600 zusätzlichen Lehrerstellen sieht. Sie stützte sich auf neue Berechnungen. Reinhart äußerte sich nicht konkret zu Zahlen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte die Hoffnungen auf deutliche Stellenzuwächse gedämpft und auf die Schuldenbremse verwiesen. Sie gilt von 2020 an. Die Länder dürfen dann grundsätzlich keine neuen Schulden mehr machen.

Auch Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz zeigte sich am Freitag zurückhaltend. "Wir wollen die Schuldenbremse souverän und verlässlich einhalten. Das Wunschzettelschreiben muss ein Ende haben", mahnte er. Schwarz sprach sich für "zielgerichtete" Investitionen in nachhaltige Mobilität, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Elektromobilität und Brennstoffzellentechnik aus.

Nach Schwarz' Worten gibt es im neunen Doppelhaushalt einen finanziellen Spielraum für zusätzliche strukturelle, also dauerhafte Ausgaben in Höhe von 150 Millionen Euro. Bereits beschlossene Projekte wie der Ausbau des Ethik- und Informatikunterrichts und die Stärkung der Realschulen schlagen nach seinen Worten aber schon mit 74 Millionen Euro zu Buche. "Wir unterstützen diese Projekte", sagte er. "Darüber hinaus muss das Kultusministerium Prioritäten setzen und durch Effizienzsteigerung Spielräume eröffnen."

Reinhart räumte ein, dass man abwägen müsse, was sich das Land leisten könne. Es sei wichtig, vor allem auch die Qualität der Bildung im Fokus zu behalten. "Da macht die Kultusministerin einen sehr guten Job." Mit der von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) angekündigten Übertragung des Tarifabschlusses für die Angestellten der Länder auf die Beamten werde auch der Schuldienst gestärkt. Im Südwesten sind die meisten Lehrer verbeamtet. "Wenn wir weiterhin gutes und hochmotiviertes Personal wollen, müssen wir auch dort investieren, um der Wertschätzung gegenüber unseren Beamtinnen und Beamten Ausdruck zu verleihen", sagte der Fraktionschef.

Der Doppelhaushalt 2018/2019 verzeichnet Einnahmen beziehungsweise Ausgaben in Höhe von insgesamt rund 107 Milliarden Euro.