Linke gibt Nachfolge für Gesundheitsministerin Golze bekannt

Potsdam (dpa/bb) - Die Linke in Brandenburg will heute in Potsdam bekannt geben, wer auf die zurückgetretene Gesundheitsministerin Diana Golze folgt. Nach Informationen der "Märkischen Allgemeinen" und der Deutschen Presse-Agentur soll die frühere Bundestagsabgeordnete Susanna Karawanskij das Amt übernehmen. Über die Personalie muss aber noch der Landesvorstand entscheiden, der am Freitagabend tagt. Golze war im Pharmaskandal zurückgetreten, hatte ihre Funktion als eine der beiden Vorsitzenden der Linkspartei allerdings behalten. Die 38 Jahre alte Karawanskij stammt aus Leipzig und ist Politikwissenschaftlerin.