Brandenburger Kabinett tagt in Neuruppin

Neuruppin (dpa/bb) - Das rot-rote Kabinett von Brandenburg berät heute in Neuruppin über die medizinische Versorgung. Dabei wird es voraussichtlich auch um die Pläne der Landesregierung gehen, wonach Mediziner künftig in Cottbus ausgebildet werden sollen. Die Ausbildung soll in das Konzept Gesundheitscampus Brandenburg eingebettet sein, zu dem die Universität Potsdam, die Brandenburgische-Technische Universität (BTU) und die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) in Brandenburg/Havel und Neuruppin gehören. Das Kabinett will sich in seiner 15. auswärtigen Sitzung auch mit dem Bahn-Nahverkehr und dem Ausbau des schnellen Internets befassen. In der Fontane-Stadt soll es aber anlässlich des 200. Geburtstags des Schriftstellers auch um das Jubiläumsjahr gehen.