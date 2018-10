Söders Kabinett greift nach den Sternen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Bayerns Rolle in der Luft- und Raumfahrt steht bei der vorletzten Sitzung des Kabinetts vor der Landtagswahl im Fokus der Aufmerksamkeit. An der Runde des Ministerrates in der Staatskanzlei nimmt auch Raumfahrtexperte Ulrich Walter von der Technischen Universität in München teil. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte bereits in seiner ersten Regierungserklärung vor Monaten erklärt, die Raumfahrt wieder zu einer bayerischen Schlüsseltechnologie machen zu wollen. Dazu soll unter anderem an der Technischen Universität in Ottobrunn eine Fakultät gegründet werden.

Für seine Raumfahrtpläne hatte Söder viel Spott geerntet. Insbesondere das von Söder ins Gespräch gebrachte Raumfahrtprogramm "Bavaria One" wurde nicht nur von der Opposition im Landtag kritisiert. Söder solle sich lieber um die Probleme der Menschen im Alltag - etwa den Mangel an bezahlbaren Wohnungen - kümmern, statt nach den Sternen zu greifen. Ziel des Programms "Bavaria One" ist die Entwicklung unbemannter, suborbitaler Flugkörper, Erdbeobachtung und Quantensensorik.