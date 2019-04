Kabinett kümmert sich ums Digitale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Mehr Sicherheit bei digitalen Datenbanken, mehr 3D-Druck: Die Staatsregierung will sich bei ihrer Kabinettssitzung heute primär mit Zukunftsthemen der Digitalisierung befassen. Dabei will der Ministerrat nicht nur den Status quo abfragen, sondern auch konkrete Zukunftsplanungen auf den Weg bringen. Um der Sitzung ein besonderes Flair zu verleihen, findet sie nicht in der Staatskanzlei statt, sondern in den Highlight Towers, einem High-Tech-Bürohochhaus im Norden Münchens. Damit können die Minister in der Sitzung ausnahmsweise mal das Alpenpanorama genießen.

Im Kern soll es in der Sitzung unter anderem eine sogenannte Blockchain-Initiative der Staatsregierung geben. Eine Blockchain ist eine große Datenbank, die nicht auf einem einzigen Server liegt, sondern dezentral auf viele Rechner verteilt ist, jeder Teilnehmer hat im Prinzip die gleichen Zugriffsrechte. Daher gilt Blockchain-Software als besonders sicher vor Hackerangriffen. Wegen der hohen Datensicherheit können damit Transaktionen von Daten, Werten oder Rechten nachvollziehbar und eindeutig zuordenbar durchgeführt werden. Mit dem Thema beschäftigen sich unter anderem Banken und Versicherungen, an einer entsprechenden Blockchain-Initiative von Seiten der Wirtschaft ist unter anderem der weltgrößte Rückversicherer Munich Re beteiligt.