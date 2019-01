Datenklau durch Hacker: Bayerns Kabinett berät über Folgen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Als Reaktion auf den großen Diebstahl von teils sehr persönlichen Daten von Prominenten und Politikern befasst sich auch das bayerische Kabinett mit dem Thema Datensicherheit. Unter den in der vergangenen Woche vermutlich von einem Hacker veröffentlichten Daten waren auch zahlreiche Politiker aus Bayern betroffen - etwa Ministerpräsident Markus Söder (CSU). An der Beratung im Ministerrat werden zu dem Punkt am Dienstag auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz, Thomas Petri, der Präsident des Landesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Daniel Kleffel und der Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz, Burkhard Körner, teilnehmen.

Am Freitag war bekannt geworden, dass ein bislang Unbekannter über ein Twitter-Konto persönliche Daten von rund 1000 Personen des öffentlichen Lebens im Internet, darunter auch Künstlern und Moderatoren, veröffentlicht hat. Manche Informationen wurden wohl schon 2017 ins Netz gestellt, die meisten im Dezember 2018. Im Zuge der Ermittlungen hatte die Polizei bereits am Sonntag in Heilbronn auch eine Wohnung durchsucht und mehrere Zeugen vernommen.