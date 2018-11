Sachsen-Anhalt ernennt Antisemitismus-Beauftragten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt hat ab sofort einen Beauftragten für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus. Ein Referatsleiter in der Staatskanzlei sei mit diesen Aufgaben betraut worden, sagte Regierungssprecher Matthias Schuppe nach der Kabinettssitzung am Dienstag. Wolfgang Schneiß sei direkt Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) unterstellt. Der Regierungschef hatte vor einer Woche einen eigenen Antisemitismus-Beauftragten für Sachsen-Anhalt angekündigt. Schneiß soll Ansprechpartner für Betroffene sein. Er soll zudem am Aufbau eines bundesweiten Informationssystems mitarbeiten, um antisemitische Tendenzen zu erfassen.