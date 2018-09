Regierung stellt Dürre-Hilfsprogramm für Landwirte vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Für ihre Ernteausfälle wegen der Dürre bekommen Sachsen-Anhalts Landwirte finanzielle Unterstützung. Details des geplanten Hilfsprogramms stellt Agrarministerin Claudia Dalbert (Grüne) heute in Magdeburg vor. Offen war bis zuletzt, nach welchen Kriterien die Hilfe fließt. Jetzt sei eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund unterschriftsreif, sagte eine Sprecherin von Sachsen-Anhalts Agrarministerium. Bisherigen Planungen zufolge soll der Hilfstopf mit je 15 Millionen Euro von Land und Bund gefüllt werden. Landwirte sollen daraus bis zu 50 Prozent ihrer Ausfälle ersetzt bekommen.

Die Hitze und Trockenheit in diesem Sommer hat die Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt besonders hart getroffen. Schätzungen zufolge liegen die Erträge landesweit mindestens 30 Prozent unter dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Die Landesregierung setzte die Dürre deshalb mit einer Naturkatastrophe gleich und schaffte damit die Voraussetzungen für Finanzhilfen. Jeder Antragsteller muss allerdings nachweisen, dass es auf seinen Feldern auch zu so großen Ausfällen gekommen ist.