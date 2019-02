Ministerin stellt Klima- und Energiekonzept vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - In einem Klima- und Energiekonzept will die Landesregierung festlegen, wie Sachsen-Anhalt seine Klimaziele erreichen kann. Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) stellt das lange erwartete Papier heute in Magdeburg vor. Zuletzt seien noch die Ergebnisse der Kohlekommission der Bundesregierung eingearbeitet worden, sagte eine Ministeriumssprecherin. Die Pläne des Landes sehen vor, dass der CO2-Ausstoß bis 2020 auf 31,3 Millionen Tonnen begrenzt wird - 5,2 Millionen Tonnen weniger als im Vergleichsjahr 2012. Das Konzept soll konkrete Maßnahmen für jedes Ressort benennen.