Mehr Kooperation zwischen Krankenhäusern geplant

Magdeburg (dpa/sa) - Die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt sollen künftig stärker miteinander kooperieren. Das neue Krankenhausgesetz sieht vor, dass die Kliniken Schwerpunkte bilden, damit nicht mehr jede Leistung in jedem Krankenhaus angeboten werden muss. Details des neuen Gesetzes stellt Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) heute nach der Kabinettssitzung in Magdeburg vor. Krankenhausschließungen seien nicht geplant, hieß es. Kleinere Kliniken auf dem Land sollen zu regionalen Gesundheitszentren ausgebaut werden. In Sachsen-Anhalt gibt es 48 Krankenhäuser.