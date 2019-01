Landwirte demonstrieren gegen Natura 2000-Verordnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Mehrere Verbände aus dem ländlichen Raum wollen heute gegen die Umsetzung des europäischen Artenschutzprojekts Natura 2000 in Sachsen-Anhalt demonstrieren. Der federführende Bauernverband erwartet vor der Staatskanzlei in Magdeburg eine dreistellige Teilnehmerzahl. Landwirte, Waldbesitzer und Wirtschaftsvertreter fürchten durch die zu Jahresbeginn in Kraft getretene Verordnung Einschränkungen bei der Nutzung der Flächen. Bei der Kundgebung soll ein Landwirt sprechen, der sich dem Bauernverband zufolge durch das Regelwerk in seiner Existenz bedroht sieht.

Nach der Sitzung des Kabinetts will Agrarministerin Claudia Dalbert (Grüne) zum Thema Natura 2000 erneut Stellung beziehen. Sie hatte bereits auf Ausgleichszahlungen für Betroffene verwiesen. Das Regelwerk war nach langen Diskussionen und kurz vor Ablauf der von der EU gesetzten Frist am 20. Dezember auf den Weg gebracht worden. Mit Natura 2000 soll ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten in Europa entstehen. In Sachsen-Anhalt geht es um rund elf Prozent der Landesfläche.