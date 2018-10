Land will Nilgans in Jagdrecht aufnehmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt plant Änderungen im Jagdrecht. Künftig werde die Jagd auf Nilgänse erlaubt, sagte Umwelt-Staatssekretär Klaus Rehda am Dienstag. Er verwies auf Probleme durch die Art, die sich zunehmend im Land ansiedele. Die Tiere machten sich unter anderem in Störchennestern breit und vertrieben deren Bewohner. Die Nilgans zählt zu den sogenannten invasiven Arten, die eigentlich nicht in Sachsen-Anhalt heimisch sind.

Die geplante Änderung des Jagdgesetzes sieht nach Angaben von Rehda zudem vor, Schalldämpfer bei der Jagd zu erlauben. Die Jäger könnten dann auf einen Gehörschutz verzichten. Zudem versprächen sie sich davon, mehr Nachwuchs für die Jagd zu interessieren. In anderen Bundesländern sind Schalldämpfer laut Rehda bereits erlaubt. Das Gesetz soll demnächst in den Landtag eingebracht werden.