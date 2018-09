Land will Krankenhäuser schärfer kontrollieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Krankenhäuser müssen künftig mit schärferen Kontrollen des Landes rechnen. Werden bestimmte Qualitätsstandards nicht eingehalten, kann das Sozialministerium den Versorgungsauftrag einschränken oder ganz entziehen. Das sieht das neue Krankenhausgesetz vor, das Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Dienstag vorstellte. Es lege Kriterien fest, welche Ausstattung, Personal oder Fallzahl nötig sind, um bestimmte Leistungen anbieten zu dürfen, sagte sie. Die Grundversorgung soll aber in allen 48 Krankenhäusern im Land gewährleistet sein. In einzelnen Fachbereichen sollen die Kliniken künftig stärker zusammenarbeiten.