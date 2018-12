Land will Bus und Bahn im Nahverkehr besser vernetzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt will Bahn und Bus im öffentlichen Nahverkehr besser vernetzen. In den kommenden Jahren sollen neue Busverbindungen das Angebot ergänzen, wie Verkehrsstaatssekretär Sebastian Putz bei der Vorstellung des neuen Nahverkehrsplans am Dienstag sagte. Im Bahn-Bus-Landesnetz seien Züge und Busse gut aufeinander abgestimmt und führen mindestens alle zwei Stunden. Neue Verbindungen soll es etwa von Salzwedel nach Wolfsburg sowie im Umfeld der Großstädte geben. Der ÖPNV-Plan sieht bis 2030 zudem den Ausbau von Bahnstrecken - zum Beispiel zwischen Leipzig und Zeitz - sowie die Sanierung von Bahnhöfen vor.