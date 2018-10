Kulturminister von Bauhaus-Werbetour in USA zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Kulturminister Rainer Robra (CDU) ist von seiner mehrtägigen USA-Reise zurückgekehrt. Robra war unter anderem in Chicago und Indianapolis unterwegs, um für das 100. Bauhaus-Jubiläum im kommenden Jahr in Sachsen-Anhalt zu werben. Was bei seiner Tour herausgekommen ist, wird Robra heute in Magdeburg berichten. Das "Staatliche Bauhaus" war 1919 ursprünglich in Weimar gegründet worden, zog 1925 allerdings nach Dessau in Sachsen-Anhalt um.

Die Strömung prägt bis heute Kunst, Architektur und Design. Deutschland feiert im kommenden Jahr 100 Jahre Bauhaus, dabei spielt Sachsen-Anhalt eine zentrale Rolle. Wie schon beim Luther-Jubiläum 2017 soll das Festjahr besonders viel internationales Publikum anziehen. Außerdem sind laut Landesregierung nächstes Jahr etwa 50 Veranstaltungen rund um das Bauhaus in und um Chicago geplant.