Kabinett billigt Richtlinie zu Natura 2000

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt hat die Umsetzung des europäischen Artenschutzprojekts Natura 2000 auf den Weg gebracht. Die entsprechende Richtlinie passierte am Donnerstag das Kabinett und soll rechtzeitig zum 1. Januar 2019 in Kraft treten. Natura 2000 soll ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten in Europa schaffen. In Sachsen-Anhalt sind rund elf Prozent der Landesfläche von dem neuen Schutzstatus betroffen. Es hatte lange Diskussionen gegeben, weil Landbesitzer Einschränkungen fürchteten. Bis zuletzt habe es deshalb noch Veränderungen gegeben, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Zudem würden Verstöße im ersten Jahr nicht geahndet.