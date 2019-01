Schwarz-oranges Kabinett geht auf Haushaltsklausur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gmund (dpa/lby) - Gut zwei Monate nach ihrem Amtsantritt geht die Staatsregierung erstmals in Klausur: Heute und morgen wollen CSU und Freie Wähler in St. Quirin in Gmund am Tegernsee den Entwurf für den Doppelhaushalt 2019/20 beschließen. Klar ist schon vor Beginn der Tagung am Donnerstagmorgen, dass der Haushalt wieder auf ein neues Rekordhoch wachsen wird - im vergangenen Jahr lag er bei 61 Milliarden Euro.

Denn die vielen Wahlversprechen und Ankündigungen der Koalitionspartner aus dem Wahlkampf gehen kräftig ins Geld: Allein Familiengeld, Pflegegeld und die neuen Kita-Zuschüsse summieren sich auf 1,5 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr. Dennoch will die Staatsregierung weiter keine neuen Schulden machen, sondern alte abbauen, aber auch investieren und genügend Rücklagen halten.